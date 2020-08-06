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≡ Клаксоны против баннера - Акцию в поддержку коллеги провели водители автобусов в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Клаксоны против баннера - Акцию в поддержку коллеги провели водители автобусов в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39549

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.08.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ровно в 10 часов утра сегодня, 6 августа, водители нескольких маршрутов одновременно нажали на клаксоны своих автобусов, чтобы поддержать коллегу - Евгения ФЕДОРОВА. Сигналили по всему городу - там, где они оказались в это время.
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§ ElleR
Re: Клаксоны против баннера - Акцию в поддержку коллеги провели...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений:
64

Регистрация:
10.08.16
Отправлено: 06.08.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Название рекламщиков, пожалуйста, напишите
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§ maxsaf
Re: Клаксоны против баннера - Акцию в поддержку коллеги провели...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7306

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 07.08.20 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подача звуковых сигналов длилась всего 25-30 секунд, но этого было достаточно, чтобы привлечь внимание горожан.

А это разве не нарушение?
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§ elektron
Клаксоны против баннера - Акцию в поддержку коллеги провели водители автобусов в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5480

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 07.08.20 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А это разве не нарушение?

Ну в определённых регламентах может быть, а так даже бывает необходимым. ;-)
А в принципе, реклама должна соответствовать требованиям правил дорожного движения и не мешать и не составлять угрозы транспорту. Конечно можно поставить предупреждающие знаки. Но куда тогда котится это "мир" Костаная?
Привлечь по полной и тех кто установил, и тех кто разрешил. Порядка походу в городе ещё долго не будет, пока временщики у власти.

[Исправлено: elektron, 06.08.2020 - 19:30]
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§ elektron
Re: Клаксоны против баннера - Акцию в поддержку коллеги провели...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5480

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 07.08.20 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Водителя обвиняют в превышении скоростного режима,//
Да при чём тут скоростной режим, когда не регламентированная помеха на дороге :-x
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§ maxsaf
Re: Клаксоны против баннера - Акцию в поддержку коллеги провели...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7306

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 07.08.20 - 02:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да при чём тут скоростной режим, когда не регламентированная помеха на дороге

А если бы водитель был пьян, и баннер установлен неправильно - первое можно не учитывать?))
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§ сайлау курманов
Re: Клаксоны против баннера - Акцию в поддержку коллеги провели...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3963

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 07.08.20 - 06:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однозначно рекламщики виноваты, ведь баннер не должен краем выходить или входить, как в данном случае за край проезжей части. О чем думали когда ставили, тем более уже второй подобные случай
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§ maxsaf
Клаксоны против баннера - Акцию в поддержку коллеги провели водители автобусов в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7306

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 07.08.20 - 07:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там бы разметка не помешала. Только интуитивно можно понять, что там парковка. Автобус возможно чуть вильнул с полосы, потому и задел. Была бы разметка - засчитали бы езду по парковке, по разделительным полоскам между парковочными местами. Да и баннер наврятли бы высунулся за границу парковки. Но разметки не видать.
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§ olegggon
Re: Клаксоны против баннера - Акцию в поддержку коллеги провели...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1113

Регистрация:
01.07.11
Отправлено: 07.08.20 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 млн мне кажется цена завышена. Что там, бетон, трубы, кое-какой металл, 1 млн ему цена, моё мнение.
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