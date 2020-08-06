elektron Клаксоны против баннера - Акцию в поддержку коллеги провели водители автобусов в Костанае #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5480

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:25 Цитата: maxsaf:

А это разве не нарушение?

Ну в определённых регламентах может быть, а так даже бывает необходимым.

А в принципе, реклама должна соответствовать требованиям правил дорожного движения и не мешать и не составлять угрозы транспорту. Конечно можно поставить предупреждающие знаки. Но куда тогда котится это "мир" Костаная?

Привлечь по полной и тех кто установил, и тех кто разрешил. Порядка походу в городе ещё долго не будет, пока временщики у власти.



[Исправлено: elektron, 06.08.2020 - 19:30]