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≡ Клаксоны против баннера - Акцию в поддержку коллеги провели водители автобусов в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Клаксоны против баннера - Акцию в поддержку коллеги провели водители автобусов в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39549

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.08.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ровно в 10 часов утра сегодня, 6 августа, водители нескольких маршрутов одновременно нажали на клаксоны своих автобусов, чтобы поддержать коллегу - Евгения ФЕДОРОВА. Сигналили по всему городу - там, где они оказались в это время.
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* ElleR
Re: Клаксоны против баннера - Акцию в поддержку коллеги провели...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений:
64

Регистрация:
10.08.16
Отправлено: 06.08.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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