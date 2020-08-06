elektron График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5478

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:27 Цитата: Змея Подколодная:

Зачем?

Ну нужно же человекам передвигаться. У нас (в германии) например сразу было просто увеличили (где необходимо) частоту движения общественного транспорта или по возможности увеличивали вместимость (путём удлинения метро-трамваев или запуском на рейсы более вместительных автобусов-гармошек). Сегодня в нормальном режиме работают и всё равно часто полупустые идут. Это полагаю и была ошибка Костанайских чиновников (запрет общественного транспорта). Да и по сути в людях больше проблема, которые коттеджи снимают, на дачах вечеринки устраивают. Тут хоть какие нормы вводи. Пока не дойдёт, эффекта не будет.