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≡ График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
 
 
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§ NG.kz
График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39549

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.08.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 10 августа пассажирские автобусы в Костанае возвращаются к обычному графику - они будут возить пассажиров с 06.00 до 21.00. Это предложение поддержал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ.
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§ electro
Re: График движения автобусов и работа непродовольственных...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
330

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 06.08.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оон поручил

:-o
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§ Охотник
График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
О


(Пользователи)
Сообщений:
10

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 06.08.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уроды ,на штрафах хотят в рай въехать На улице жара 35-37 ,а они не разрешают купаться в прохладной водице. Зазуньте свои локдауны в одно место.... Как это все достало..
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§ elektron
Re: График движения автобусов и работа непродовольственных...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5478

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 06.08.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давид против голиафа.
Низы не хотят, верхи не могут.
У нас в каждом магазинах, заправках и пр. уже месяца с три
полосы соблюдения дистанции наклеены и как правило соблюдаются.
Да и кругом касс оргстеклом всё огорожено.
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§ Дантист
Re: График движения автобусов и работа непродовольственных...
Д


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
680

Регистрация:
05.01.15
Отправлено: 06.08.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бизнесмены продавили свои интересы. Похоже власть только к ним и прислушивается. Остальные категории граждан не в счет?
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§ Змея Подколодная
Re: График движения автобусов и работа непродовольственных...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1201

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 06.08.20 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем? Чтобы через две недели опять закрыть? Сейчас наверно дадут отработать пару недель, чтобы сорокдвепицотчикам не платить и в середине сентября на третий круг зайдем. Сейчас статистика поползет вверх, медицина захлебнется и будет просить о помощи население. Что дожать нельзя уже этот карантин, как минимум до октября? Усилить сейчас надо,а не ослабить. Не открывать,а закрывать все. Прокатят , как с первым карантином и сведут все на нет. Классика жанра.
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§ elektron
График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5478

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 06.08.20 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Зачем?

Ну нужно же человекам передвигаться. У нас (в германии) например сразу было просто увеличили (где необходимо) частоту движения общественного транспорта или по возможности увеличивали вместимость (путём удлинения метро-трамваев или запуском на рейсы более вместительных автобусов-гармошек). Сегодня в нормальном режиме работают и всё равно часто полупустые идут. Это полагаю и была ошибка Костанайских чиновников (запрет общественного транспорта). Да и по сути в людях больше проблема, которые коттеджи снимают, на дачах вечеринки устраивают. Тут хоть какие нормы вводи. Пока не дойдёт, эффекта не будет.
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