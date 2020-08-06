Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
 
 
Ответить 
§ NG.kz
График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39548

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.08.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 10 августа пассажирские автобусы в Костанае возвращаются к обычному графику - они будут возить пассажиров с 06.00 до 21.00. Это предложение поддержал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ.
Читать новость
§ electro
Re: График движения автобусов и работа непродовольственных...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
330

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 06.08.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оон поручил

:-o
Профайл
* Охотник
График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
О


(Пользователи)
Сообщений:
10

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 06.08.20 - 22:09
Комментарий проходит проверку.
Профайл
§ elektron
Re: График движения автобусов и работа непродовольственных...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5477

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 06.08.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давид против голиафа.
Низы не хотят, верхи не могут.
У нас в каждом магазинах, заправках и пр. уже месяца с три
полосы соблюдения дистанции наклеены и как правило соблюдаются.
Да и кругом касс оргстеклом всё огорожено.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 76
Пользователей: 0
Всего: 76

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 41 Queries | 60 Files Loaded: 545.3 Ko | Raw HTML: 50.42 Ko -