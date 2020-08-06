Кушмурунец23 Re: Куда ведут дороги поселка Кушмурун? Лето заканчивается, а... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 473

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:04 "Странавникуда" По улице Кавкетаева видео можно смело в тик-ток отправлять.

"Исчезли" 15 современных столбов освещения со светильниками и уже три года никто даже не пытался их найти! Или они их продали в соседнюю деревню или себе где нить на участке установили. Да, наплевать властям.

Наплевать этим структурам типа прокуратура, полиция и т.д. Одни понты...