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§ NG.kz
Отключили электричество и не даже не предупредили
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39548

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.08.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишу от имени жильцов дома № 99 по улице 1 Мая. В доме без предупреждения отключили свет. Жара. Холодильники текут, многие работают на дистанционке, а людей даже не предупредили.
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§ 5555
Re: Отключили электричество и не даже не предупредили
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
138

Регистрация:
02.03.15
Отправлено: 06.08.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что это – привычное для нас временное неудобство или произвол обслуживающей компании, непродуманность их действий, нежелание думать о людях и несостоятельность местной власти, не имеющей возможности или желания повлиять на ситуацию?

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39490

Ну как бы, пока люди не начнут отстаивать свои права (как вы к примеру) ничего не изменится. ПКСК в принципе и так не плохо. Нанете их "долбить" по всяким поводам - начнут учится и делать. Перестанете - они тоже расслабятся. Это человеческая психология, а у нас везде человеки работают... Даже на святом для некоторых западе - порядок поддерживается угрозами (штрафа, проверки и пр), другое дело что организовано иногда там это разумнее. Не просто закон издадут, но еще дадут возможность заработать контролеру. А люди быстро находят свою выгоду - в результате получается неподкупный контролер исполнения закона. А у нас как издали бумажку, отчитались - все вышли в ТОП 30 по чему нибудь. А как оно в жизни уже никого не волнует.
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§ Добринцофф
Re: Отключили электричество и не даже не предупредили
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7398

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 06.08.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В итоге считается нормальным, что целый квартал 2 дня подряд по 8-8,5 часов в день будет отключен от электроэнергии.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39490?1596723827

Какие ваши предложения, как проводить ремонт не отключив электричество?
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* elektron
Отключили электричество и не даже не предупредили
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5477

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 06.08.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
как проводить ремонт не отключив электричество?

Перепитать с другой ТП например. Но сегодня походу всё до того минимизировано, ушло на распил и прочее.
Во всяком случае в союзе такого не было, насколько помню, только при аварии. ;-) Ну и конечно тупиковые потребители, но это как правило за чертой города. раз в год могли отключить.
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