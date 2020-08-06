5555 Re: Отключили электричество и не даже не предупредили #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 138

Регистрация: 02.03.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:16 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39490 Что это – привычное для нас временное неудобство или произвол обслуживающей компании, непродуманность их действий, нежелание думать о людях и несостоятельность местной власти, не имеющей возможности или желания повлиять на ситуацию?Источник:

Ну как бы, пока люди не начнут отстаивать свои права (как вы к примеру) ничего не изменится. ПКСК в принципе и так не плохо. Нанете их "долбить" по всяким поводам - начнут учится и делать. Перестанете - они тоже расслабятся. Это человеческая психология, а у нас везде человеки работают... Даже на святом для некоторых западе - порядок поддерживается угрозами (штрафа, проверки и пр), другое дело что организовано иногда там это разумнее. Не просто закон издадут, но еще дадут возможность заработать контролеру. А люди быстро находят свою выгоду - в результате получается неподкупный контролер исполнения закона. А у нас как издали бумажку, отчитались - все вышли в ТОП 30 по чему нибудь. А как оно в жизни уже никого не волнует.