Маркс Костанай кронированный. Ветка о ветках. #69





(Полноправные пользователи) Сообщений: 933

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:37 Не знаю, в тему ли? Речь не о ветках, а о газонах. Не тех, которые с Горьковского автозавода, а тех, которые с травой. А точнее, уже без травы. Давеча шел по центральной улице города и обратил внимание, что как-то маловато зелени и между деревьями и с другой стороны тротуара. Может, думаю, яркое солнце сожгло подстилающую поверхность из-за аномальной жары, отсутствия полива и тени.



И вспомнилось мне, что в этом сезоне вошли в городскую моду ручные газонокосилки вместо колесных. А если доверить этот агрегат в неумелые руки, то лесками легко покоцать корни травы, повыбивать их из грунта. А у нас кто летом ходил с этими косилками? Молодые люди, возможно студенты, которым нужно быстро отработать и айда прогуливать жгущую карманы мелочь.



Опытный человек понял бы, что если загубишь газон, то больше не сможешь косить с него бабло. А студенты - народ своболный, сегодня здесь загубим, завтра там. Вот и остались газонокосильщики без работы, а костанайцы без газонов. Сверху печет, все поспиливали. Снизу пылит, все повыкосили. Пятки горят, душа пить просит. Еще немного и начнем подпрыгивать на улицах как красный петух Плитмутрок на сковородке из одноименного фильма. Куды котимся?