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≡ Костанай кронированный. Ветка о ветках.
 
 
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Куратор темы: yudjin
* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6816

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 15.06.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уникальная аллея однобоких берез!

Вы не знаете какие однобокие мозги надо иметь, чтобы такое придумать?
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6816

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 15.06.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ехал мимо...попались прошлогодние посадки возле нового дома на перекрестке Тарана - Бородина:



А эту ележивую изгородь" на пр.Абая начали окапывать...

полить бы, кстати, тоже не помешало.
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§ Гога
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2736

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 19.06.20 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---- Вот , посадили в прошлом году -- штук 25 -- и все принялись , однако .
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6816

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 05.08.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помните разговор подрядчиков и специалистов о том, что спилы на деревьях будут сразу закрашивать...
И ведь, с...а, выполняют:
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6816

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 05.08.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вот , посадили в прошлом году -- штук 25 -- и все принялись , однако .

Помните прошлогоднюю хохму, когда два акима, один из которых агроном сосны сажали... с замотанными в полипропиленовый мешок корнями на территории новой школы в микр.Аэропорт?
Стоят сосны практически все желтые и сухие, как и ряд лиственных саженцев:

а сколько пафоса-то было...
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§ Гога
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2736

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 05.08.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кто ответит за это ??
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6816

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 05.08.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
И кто ответит за это ??

вопрос риторический...
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§ drakon
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19744

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 05.08.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
на деревьях будут сразу закрашивать...

А чё? Красиво - смотрится... :lol: ;-) ;-)
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§ Маркс
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
933

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 06.08.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю, в тему ли? Речь не о ветках, а о газонах. Не тех, которые с Горьковского автозавода, а тех, которые с травой. А точнее, уже без травы. Давеча шел по центральной улице города и обратил внимание, что как-то маловато зелени и между деревьями и с другой стороны тротуара. Может, думаю, яркое солнце сожгло подстилающую поверхность из-за аномальной жары, отсутствия полива и тени.

И вспомнилось мне, что в этом сезоне вошли в городскую моду ручные газонокосилки вместо колесных. А если доверить этот агрегат в неумелые руки, то лесками легко покоцать корни травы, повыбивать их из грунта. А у нас кто летом ходил с этими косилками? Молодые люди, возможно студенты, которым нужно быстро отработать и айда прогуливать жгущую карманы мелочь.

Опытный человек понял бы, что если загубишь газон, то больше не сможешь косить с него бабло. А студенты - народ своболный, сегодня здесь загубим, завтра там. Вот и остались газонокосильщики без работы, а костанайцы без газонов. Сверху печет, все поспиливали. Снизу пылит, все повыкосили. Пятки горят, душа пить просит. Еще немного и начнем подпрыгивать на улицах как красный петух Плитмутрок на сковородке из одноименного фильма. Куды котимся?
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§ drakon
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19744

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 06.08.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Куды котимся?

Да всё нормально, ребята... :lol: :oops:
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6816

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 06.08.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
и обратил внимание, что как-то маловато зелени и между деревьями и с другой стороны тротуара.

дык, откуда ей взяться... если её, во первых не сеяли, во-вторых не поливают ту, что есть, а в-третьих не дают вырасти.
Вот что здесь косить?

Наверное им по шагомеру зарплату платят, а не от вида газона.

Помните, как при святом акиме сеяли газон на улицах после ремонта..и поливали даже. Тогда было что косить. А при Садвокасове набережная была зеленая, цвела и пахла..


Намедни шел через парк Победы...там ситуация не лучше...на солнце сгорел не только газон, но и молодые ели:



И вот для контраста, участочек перед домом по улице Строительная... когда тут живут неравнодушные хозяева:
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6816

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 06.08.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошлой осенью в борьбе с ненавистными тополями под пилу попали и клёны по ул.Баймагамбетова, напротив гимназии и Чародейки.

Как утверждали чиновники Тарасов и Нургалиев омоложение до столба придаст им европейский вид ухоженных шариков...
Где Тарасов мы знаем, а где обещанные шарики?
Начало августа.










А ведь нормальные специалисты говорили, что не все деревья очухиваются после такого оболванивания... 10% ежегодно гибнет... что и видно.
Но, с...а, чиновники продолжают пилить и пилить....
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