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≡ «Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр. Назарбаева не заработали, несмотря на обещания отдела ЖКХ Костаная
 
 
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§ NG.kz
«Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр. Назарбаева не заработали, несмотря на обещания отдела ЖКХ Костаная
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39545

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.08.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделю назад в ответе на запрос «НГ» руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН сообщил, что запустить подъемники планируют до 31 июля. Но, видимо, планы остались только на бумаге.
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§ Сабыр
«Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр. Назарбаева не заработали, несмотря на обещания отдела ЖКХ Костаная
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
391

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 05.08.20 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно он уже совсем старенький стал. И как его "хаты" в Рудном и праворулые япошки?
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§ сайлау курманов
Re: «Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр....
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3962

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 06.08.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про 112 я подумал ещё давно, вездесущий и всё знающий до боли знакомый стиль писанины, только вот ни разу про самку кобылы и про многочисленную родню по маминой линии ни разу не упоминал, возможно и не он
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§ ACROS
Re: «Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр....
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
850

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 06.08.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый надёжный и просто дешёвый способ перехода: это СВЕТОФОР.
Что то "перемудрили" власти, или власть( КТО ТО ведь сказал: ".....и будет тут стоять город хрустальный ......".
Хорошо быть добрым, щедрым, и РАСТОЧИТЕЛЬНЫМ за счёт государства. Вспоминаю годы "правления" областью: Укиным, Тургумбаевым, потом этот на К -фамилия, забыл фамилию, из гос.имущества пришёл, потом Шукеев - денег в бюджете не было: в совхозе резали скот на базах, что бы пополнить бюджет и у учителей и медиков была зарплата, даже стельных коров с молочно-товарной фермы заставляли везти на убой; на уборке хлеба на дорогах стояли посты с ГАИ - если не сдал в бюджет определенное количества зерна, машины заворачивали на элеваторы( преимущественно Розиновские) и сдавали на счёт бюджета .
Только с конца правления Шукеева, начала царствования Кулагина - деньги стали поступать в область.
Тогда и никто и не выделывался своей "буйной" строительной фантазией. Первую партию "крутых" акиматовских авто подогнали ( естественно за счёт гос.бюджета)"друзья" Шукеева из "Астана Моторс" в виде нищебродских "Субару-универсал", но тогда это было ШИК. И потом пошло - поехало: нефть , газ стал расти в цене и деньги хлынули в бюджет.
Только мне кажеться: за эти "жирные" годы ПРОСР..И эти деньги, в развитие страны мало что ушло.
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§ ACROS
Re: «Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр....
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
850

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 06.08.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://за подключение лифтов отвечает заместитель директора Максат Бегенжов,//
Цитата://он позвонит корреспонденту «НГ» и объяснит причину задержки.//
В ТОО "Мега" заместитель директора сам ЛИЧНО крутит болты и гайки и сам ЛИЧНО делает монтаж электропроводки и са м ЛИЧНО подключает лифты? Там нет бригадира слесарей - сборщиков и НЕКОМУ дать обьяснение "НГ"?

Очевидно, что тут дело "ТЁМНОЕ" и элементарно "НГ" втирают УШИ.

ОНИ НИКОГДА НЕ ЗАРАБОТАЮТ - ставлю ПАРИ.
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§ Козлов я
«Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр. Назарбаева не заработали, несмотря на обещания отдела ЖКХ Костаная
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1633

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 06.08.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
потом этот на К -фамилия, забыл фамилию, из гос.имущества пришёл

Кадамбаев Тохтар
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