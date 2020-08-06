abaika95 Одни закрываются, другие стартуют #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4611

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:17 Цитата-/Одна духи продавала на разлив, другая ремонт людям делала . Обе сидят дома./





Так это же лучше! Их сфера не привязана к сидению на месте,создать страницу в соц сетях или дать номер телефона на радио и в газеты и также ходи людям дома ремонты делай,с духами сложнее конечно но клиентура то всеровно осталась кто брал всегда определенной вид духов,также заказали идёшь относишь духи по адресам или через такси,цена подыматься конечно но на то это и карантин,все дорожает