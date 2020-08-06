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§ NG.kz
Одни закрываются, другие стартуют
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39545

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.08.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бизнес из-за пандемии коронавируса пятый месяц вынужден существовать в режиме сменяющих друг друга ограничений. В Казахстане констатируют, что МСБ усыхает на глазах. Недавно НПП «Атамекен» в ходе опроса выяснила, что количество работников в 37 тысячах малых и средних предприятий за полгода уменьшилось на треть. А в Костанайской области за последний год число самих субъектов МСБ снизилось на 2 000. Но, несмотря на обобщение, ситуация у предпринимателей неодинаковая. Мы общались с теми, по чьему бизнесу карантин ударил особо чувствительно. Спрашивали, что изменилось, каковы потери, приобретения, доходы, убытки, каким видится будущее.
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§ abaika95
Re: Одни закрываются, другие стартуют
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4611

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 06.08.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для контраста надо было интервью взять у тех предпренимателей кто "не подстроился" под новые условия
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§ сайлау курманов
Re: Одни закрываются, другие стартуют
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3962

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 06.08.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо было интервью взять у тех предпренимателей кто "не подстроился" под новые условия￼ 
Чего далеко ходить, вон мои соседи. Одна духи продавала на разлив, другая ремонт людям делала . Обе сидят дома. ЦУМ закрылся не работает, спрос на ремонт упал на нет. Пособием отказали. У одной мама-пенсионерка не дала умереть с голоду, у другой муж в комбинате. Так и живём...
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§ abaika95
Одни закрываются, другие стартуют
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4611

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 06.08.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Одна духи продавала на разлив, другая ремонт людям делала . Обе сидят дома./


Так это же лучше! Их сфера не привязана к сидению на месте,создать страницу в соц сетях или дать номер телефона на радио и в газеты и также ходи людям дома ремонты делай,с духами сложнее конечно но клиентура то всеровно осталась кто брал всегда определенной вид духов,также заказали идёшь относишь духи по адресам или через такси,цена подыматься конечно но на то это и карантин,все дорожает
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§ abaika95
Одни закрываются, другие стартуют
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4611

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 06.08.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто если предпрениматель действительно предпрениматель от слова предпринять,то он в любой ситуации найдет выход как продать свой товар
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