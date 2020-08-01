Козлов я Советы на каждый день #157





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1632

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:50 ПРИСПОСОБА ДЛЯ НАЖДАЧКИ

Иногда в хозяйственной деятельности необходимо обработать наждачкой значительную площадь деревянных изделий. Но руками сделать это неудобно и они быстро устают. Чтобы сделать эту работу комфортной, предлагается сделать небольшое устройство. Для это нужно: 2 бруска, 6 саморезов, отрезок старого брючного ремня или толстого куска кожи.

Вначале нужно отмерять и отрезать два деревянных бруска длиной по 12 см.





Затем в одном бруске просверливаем тонким сверлом и зенкуем на равном расстоянии 6 отверстий.





В эти отверстия загоняем саморезы, но так, чтобы их острые концы выглядывали примерно на 0,5 см.





Прикладываем второй брусок к этим острым концам и соединяем бруски в торце отрезком ремня.





Получается вот такая хлопушка.





Остается взять отрезанный кусок наждачной бумаги, обернуть им брусок без саморезов и вторым бруском зафиксировать наждачку. Она не будет сдвигаться в сторону и вам будет удобно держать эту приспособу при работе.





Удачи в работе!