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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2736

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 05.08.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где все ?? :-(
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19743

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 05.08.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Кто-нибудь совершал хадж?

Алекс, наверное пошёл... :lol: :oops:
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19743

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 05.08.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А где все ??

Кроме Алекса, все на месте... :lol: :oops:
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1924

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 05.08.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А где все ??


Если о завсегдатаях, то я на месте :-)
Скучаете о нас, Гога?
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19743

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 05.08.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Скучаете о нас, Гога?

Лично, о тебе,я - скучаю.
Больше ни о ком... :lol: :lol: :lol: :lol:
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1632

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 05.08.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лично, о тебе,я - скучаю.



:lol: :lol: :lol:
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1924

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 05.08.20 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лично, о тебе,я - скучаю.


Ценю своих друзей!
Всегда!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2736

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 05.08.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кроме Алекса

----А он что - заболел ?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2736

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 05.08.20 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Скучаете о нас, Гога?

---Конечно !!
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1924

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 05.08.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
таноми52: Скучаете о нас, Гога? ---Конечно !!



Тоже заметила: если кто-то из форумчан долго не появляется на сайте, хоть единомышленники, хоть оппоненты, то как бы чего-то не хватает... Для полноты жизни ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7303

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 05.08.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 августа - день Абая. А 20 марта че за день, кто помнит?)))
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1924

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 06.08.20 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А 20 марта че за день, кто помнит?)))




Наурыз,Всемирный день рассказывания историй, Международный день счастья, Международный день астрологии, День Земли :-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7303

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 06.08.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Ну так то да. Но еще в этот день таблички с проспекта Абая срывали. Не хорошо получилось.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19743

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 06.08.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
[b]таноми52

Странно, почему то личка - не включается... 8-) :-o
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19743

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 06.08.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
10 августа - день

Я женился - первый раз... :lol: :oops:
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