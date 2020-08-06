сайлау курманов Re: Что там на уровне ниже нуля? Суд разбирался, на каких... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3960

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:15 У нас в Рудном на МЖК построили много новостроек, однако из близко расположенных накопителей сточных вод идёт неприятный запах, особенно рано утром или поздно вечером. Вдобавок старожилы говорят очень давно река поднималась до центральной улицы, а новостройки расположились аккурат чуть ли не уберега, хотя много домов порушили в городе и могли бы пусть не сохранить, но построить на их месте. К тому же можно было бы восстановить брошенные многоэтажки