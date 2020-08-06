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≡ Что там на уровне ниже нуля? Суд разбирался, на каких грунтах стояли «юбилейные» дома в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Что там на уровне ниже нуля? Суд разбирался, на каких грунтах стояли «юбилейные» дома в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39543

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.08.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более двух недель в суд не удавалось залучить для дачи пояснений в качестве свидетеля инженера-геолога Бахтияра ЕРМАХАНОВА. На очном допросе, а не на оглашении его показаний, данных во время предварительного следствия, настаивала защита.
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§ peshexod
Re: Что там на уровне ниже нуля? Суд разбирался, на каких...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3591

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 06.08.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме того, мы, когда появились проблемы, сами заказали проверочную геологию, писали письмо заказчику о необходимости приостановить строительство

Какое к ***** письмо? Тут надо пристегнуть мигалку и дать максимальную огласку!
Человеческие жизни на кону, а они письмо пишут заказчику.
Бардак в строительстве по всей стране, в стране в которой ножовки самый востребованный инструмент и аргумент!
Или опять найдутся умники которые начнут утверждать, что нет нарушений?
Профайл
* сайлау курманов
Re: Что там на уровне ниже нуля? Суд разбирался, на каких...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3960

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 06.08.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Рудном на МЖК построили много новостроек, однако из близко расположенных накопителей сточных вод идёт неприятный запах, особенно рано утром или поздно вечером. Вдобавок старожилы говорят очень давно река поднималась до центральной улицы, а новостройки расположились аккурат чуть ли не уберега, хотя много домов порушили в городе и могли бы пусть не сохранить, но построить на их месте. К тому же можно было бы восстановить брошенные многоэтажки
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