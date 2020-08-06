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§ NG.kz
Новый праздник утвердили в Казахстане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39543

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.08.20 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане утвердили новый праздник - День Абая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра. Правительство утвердило дополнение в закон "О праздниках в Республике Казахстан".
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§ Сабыр
Re: Новый праздник утвердили в Казахстане
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
391

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 06.08.20 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь 10 августа выходной день или как? Салют будет как на ДР нынешнего бая? :lol:
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* сайлау курманов
Re: Новый праздник утвердили в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3960

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 06.08.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осталось только праздники гулять, больше других дел уже нет, все на мази!
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§ abaika95
Re: Новый праздник утвердили в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4607

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 06.08.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 августа в белАруси выборы ЛукашенкИ а 10 у нас выходной,совпадение?-не думаю)
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