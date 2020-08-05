Цитата: abaika95:

Да че цацкаются,ставить на учёт у инспектора по делам несовершеннолетних как садиста и пусть отмечается ходит до 11 класса у школьного психолога как неуровновешаный в психологическом плане,а там если дальше накосячит то со справкой от психотерапевта во взрослое плаванье с клеймом на всю жизнь, главное лишить жизни беззащитное существо он уже может а отвечать за свои действия его министерство образование не научило,дуристика

пожалуй впервые соглашусь с твоим мнением. Но в дурку сдать его надо, проверить, ибо это потенциальная угроза для общества и на карандаш взять его. И на всякий случай электронный браслет напялить!