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≡ Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
 
 
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§ NG.kz
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39541

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.08.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шестилетний мальчик сбросил котенка с шестого этажа в подъезде дома. Видео инцидента появилось на странице astanovka98 в Instagram. В полиции сообщили, что вызов поступил 4 августа.
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§ Я
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
309

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 06.08.20 - 05:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
существовать не должно

Гитлер, Спарта - какие варианты ?
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§ Lex
Re: Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
475

Регистрация:
22.06.15
Отправлено: 06.08.20 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в дурку этого обморока. Я в детстве вообще боялся ваву сделать котёнку, это уже с кукухой явно у щигла не всё нормально! И родителей проверить, всё там в дыне нормально или тоже подлечить!
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§ таноми52
Re: Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1924

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 06.08.20 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Елена Пикельная: существовать не должно Гитлер, Спарта - какие варианты ?




У меня такие же ассоциации возникли ...
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§ Lex
Re: Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
475

Регистрация:
22.06.15
Отправлено: 06.08.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да че цацкаются,ставить на учёт у инспектора по делам несовершеннолетних как садиста и пусть отмечается ходит до 11 класса у школьного психолога как неуровновешаный в психологическом плане,а там если дальше накосячит то со справкой от психотерапевта во взрослое плаванье с клеймом на всю жизнь, главное лишить жизни беззащитное существо он уже может а отвечать за свои действия его министерство образование не научило,дуристика

пожалуй впервые соглашусь с твоим мнением. Но в дурку сдать его надо, проверить, ибо это потенциальная угроза для общества и на карандаш взять его. И на всякий случай электронный браслет напялить!
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