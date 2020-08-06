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§ NG.kz
Вот дом, который построил «Енбек»
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39541

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.08.20 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возведенные в с. Заречное по госпрограмме новые многоэтажки уже требуют серьезного ремонта. В новом микрорайоне Северный, по данным акимата Костанайского района, с мая 2016-го по март 2018 года ТОО «Енбек-Костанай» КУИС МВД РК построило 11 домов - всего на 339 квартир. Спустя 2 года отдел строительства судится с подрядчиком, пытаясь его принудить выполнить гарантийные обязательства и устранить дефекты.
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§ olegggon
Re: Вот дом, который построил «Енбек»
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1112

Регистрация:
01.07.11
Отправлено: 06.08.20 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное тут поболее 50% скомуниздили.
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§ Сергей kst
Вот дом, который построил «Енбек»
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
156

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 06.08.20 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет,ну ладно, арендное жилье для врачей и учителей. Но те,кто купил по гос. программе 7-20-25,лоханулись здорово.Неужели не знают,какого качества строят по гос.программам?
Теперь эти сволочи строители,которые настроили аварийных хибар,протянут время до окончания гарант.срока и досвиДули.
Даа ребят,сочувствую вам.Людьми назвать этот Енбек-Костанай,язык не поворачивается.Бабло освоено,откаты получены,тех.надзор глазки прикрыл за отдельную плату.Думаю по всей Республики такое-
https://24.kz/ru/news/social/item/414088-stolichnye-novostrojki-dlya-sotsialno-uyazvimykh-slojov-naseleniya-razvalivayutsya-na-glazakh
Все эти случаи-не лицеприятный образ государства.Потому,что куда не кинь,везде какой-то бардак,клин и затор-медицина,строительство,образование,экономика.Вроде бы и потенциал есть у государства,но у руля какие-то рукож.пые чинуши.Снять мараторий на смертную казнь,вальнуть пару тысяч этих гнид,может другие задумаются...

[Исправлено: Сергей kst, 06.08.2020 - 09:22]
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