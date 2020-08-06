Сергей kst Вот дом, который построил «Енбек» #2 С





(Полноправные пользователи) Сообщений: 156

Регистрация: 01.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:15 Нет,ну ладно, арендное жилье для врачей и учителей. Но те,кто купил по гос. программе 7-20-25,лоханулись здорово.Неужели не знают,какого качества строят по гос.программам?

Теперь эти сволочи строители,которые настроили аварийных хибар,протянут время до окончания гарант.срока и досвиДули.

Даа ребят,сочувствую вам.Людьми назвать этот Енбек-Костанай,язык не поворачивается.Бабло освоено,откаты получены,тех.надзор глазки прикрыл за отдельную плату.Думаю по всей Республики такое-

https://24.kz/ru/news/social/item/414088-stolichnye-novostrojki-dlya-sotsialno-uyazvimykh-slojov-naseleniya-razvalivayutsya-na-glazakh

Все эти случаи-не лицеприятный образ государства.Потому,что куда не кинь,везде какой-то бардак,клин и затор-медицина,строительство,образование,экономика.Вроде бы и потенциал есть у государства,но у руля какие-то рукож.пые чинуши.Снять мараторий на смертную казнь,вальнуть пару тысяч этих гнид,может другие задумаются...



[Исправлено: Сергей kst, 06.08.2020 - 09:22]