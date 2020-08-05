Начисление дохода ИП на СНР.Согласно налоговому законодательству признание доходов для налогового учета производится по методу начисления. Бывают случаи, когда индивидуальные предприниматели, не понимая суть метода начисления, доходы для налогового учета признают по факту оплаты. В статье рассматривается вопрос, как ИП на СНР должны начислять доходы для налогового учета.

Начисление дохода по методу начисления учета

В соответствии с пунктом 1 статьи 192 Налогового Кодекса РК налогоплательщик (налоговый агент) ведет налоговый учет в тенге по методу начисления в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом.

Как гласит пункт 2 статьи 192 Налогового кодекса РК, метод начисления является методом учета, согласно которому доходы признаются по факту совершения операции, то есть с момента отгрузки и передачи товара, фактического оказания услуг, со дня выполнения работ, независимо от получения за них денежных средств или их эквивалента.

Иными словами, доход считается «полученным» с момента совершения операций, связанных с получением дохода, а не со дня оплаты за них.

Метод начисления обязаны применять все юридические лица и индивидуальные предприниматели, независимо от организационно правовой формы регистрации (ИП или ТОО) и режима налогообложения (ОУР или СНР).

Согласно пункту 4 раздела 1 Правил ведения бухгалтерского учета, утвержденных приказом МФ РК № 241 от 31 03.2015 года, метод начисления означает отражение хозяйственных операций по бухгалтерскому и налоговому учету в том периоде, в котором они фактически произошли, независимо от периода поступления и выплат денежных средств.

Иными словами, индивидуальный предприниматель должен признавать свои доходы в налоговом и бухгалтерском учете по факту выполнения работ или поставки товара, а не с даты поступления оплаты от покупателя, то есть по методу начисления.