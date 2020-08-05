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≡ Издевавшегося над кошкой костанайца отправили на лечение
 
 
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§ NG.kz
Издевавшегося над кошкой костанайца отправили на лечение
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39539

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.08.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Распространяемое в сети видео, на котором мужчина стоит у бездвижного тела кошки в центре Костаная, вызвало резонанс в социальных сетях. За кадром девушка рассказывает, что мужчина сначала бил животное о стену, а затем, уже на асфальте, пытался добить ее.
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§ Сергей kst
Re: Издевавшегося над кошкой костанайца отправили на лечение
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
155

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 05.08.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пользователей сети возмутил не только сам факт, но и то, что очевидица не вмешалась.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39480

Все это конечно правильно,могла бы закричать на него,или помощи попросить,но лезть на рожон- этот псих, мог нанести вред и девушке.Понятно,что опасалась.
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§ Змея Подколодная
Re: Издевавшегося над кошкой костанайца отправили на лечение
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1197

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 05.08.20 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему психи не в психушке? Сегодня кошка ему помешала, завтра ребенок, тоже об стену? Зря законодательно лоботомию запретили.
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§ elektron
Re: Издевавшегося над кошкой костанайца отправили на лечение
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5473

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 06.08.20 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть есть ещё ЛЮДИ и кошка жива. Откуда, даже пусть и с психическими расстройствами человека, столько ненависти и злости к безобидному существу - кошке?
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