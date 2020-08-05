Цитата: elektron: Тогда он дебил в 6-ть лет.

Он нормальный. Но поступает так как видит поступки в семье и его в этом винить нельзя - он просто не знает что можно по-другому. Не исключено что родители по вечерам так мусор сбрасывают, чтобы не ходить далеко.

elektron:

Если привить и внять это ещё в 3-ри года. Что бить нельзя, что хорошо, что плохо, то в 6-ть лет уже будут первые результаты. Если их нет, то уже поздно Нет, ещё не поздно. И ты прав - это ему все прививают - он пока не может самостоятельно оценить что плохо и что хорошо - всё зависит от среды, в которой он растёт. И если ему это не объясняли в своё время - в чём его вина?



[Исправлено: Victor Yang, 05.08.2020 - 22:57]