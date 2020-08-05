таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #12430





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1922

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:19 Цитата: Гога:

таноми52: Скучаете о нас, Гога? ---Конечно !!





Тоже заметила: если кто-то из форумчан долго не появляется на сайте, хоть единомышленники, хоть оппоненты, то как бы чего-то не хватает... Для полноты жизни