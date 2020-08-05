abaika95 Re: «Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4606

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:59 Цитата-/До 5 июля мы работали, работали наши кассовые аппараты./







Да,но выплата то идёт месячная, за карантин с 5 июля и до 3 августа если кассовые аппараты не работали уже к 5 июля то должны были выплатить,добивайтесь перерассмотрения по каждому индивидуально,либо недоговаривают и аппараты каким то образом работали и после 5 июля а тут уже ничего не докажешь









Цитата-/По поводу того, что продукты питания, которыми в большинстве и торговали в «Универсаме», портятся, нам тоже не сказали, кто компенсирует потери/





А продуктовые то зачем закрыли?