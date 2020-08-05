Цитата: Елена Пикельная:

Та ну? Аж до 14? Не великоват ли период неосознанности?

Не я УК писал. Но именно до этого возраста уголовную ответственность дети не несут. И думаю что неспроста именно этот возраст указан.



Елена Пикельная:

таноми52: Убить он, естественно, цели не ставил Ещё как ставил. И не просто убить, а развлечься с помощью чужой смерти.

Откуда такие выводы? Жизненный опыт у ребёнка в 6 лет очень мал - он ещё не знает что такое смерть и не знает даже последствий этих действий. Не мог он ставить цели убить. Не исключено что и со стороны родителей была фраза "выкинь его в подъезд", которую ребенок понял буквально.



Елена Пикельная:

Иначе он вырастет и убьёт вашего ребёнка. Котята - только начало. И это не теория, это практика показывает.

А тут всё зависит от последствий, в том числе и реакции родителей. Если вдобавок были кухонные разговоры типа "чё менты за кошака зацепились - ну убился и убился" - вот тут возможны последствия.



Не нужно 6-летнему ребенку приписывать взрослые цели и мотивы.



[Исправлено: Victor Yang, 05.08.2020 - 16:47]



[Исправлено: Victor Yang, 05.08.2020 - 16:48]