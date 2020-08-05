yudjin «Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр. Назарбаева не заработали, несмотря на обещания отдела ЖКХ Костаная #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6812

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:55 Чего ожидать, когда в нашей стране многие хотят лёгких денег ничего не делая, а если и делать, то только ради освоения бабла в своих карманах, но не для пользы и удобства людей. В стране, где каждый прыщ на теле госуправления хочет казаться жемчугом, а на деле гнойный и болезненный прыщ, не может быть по-другому.