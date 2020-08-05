abaika95 Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане #5





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Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:55 Цитата-/6-летнего ребенка?/







Да а что? Скажу вам так,если человек уже в младшем школьном возрасте не отдает себе отчёт что живые существа иногда знаете ли умирают от падения с 6 этажа то значить дальше он будет в этом своем неведении только углубляться, завтра он маленькую сестрёнку скинет "полетать" с 6 этажа что его за это по попе отхлопать и в угол поставить? С самого детства должна прививается культуру психологического воспитания,ставить на учёт к ИПН за тем на следующий учебный год вести к школьному психологу и там ещё на учёт ставить как садиста и пусть все 11 лет доказывает что он не "рыжий",ошибку он уже совершил и общество должно его воспитывать теперь по своим правилам,если Президент с родителей переклал отвественность на образование