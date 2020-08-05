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≡ «Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр. Назарбаева не заработали, несмотря на обещания отдела ЖКХ Костаная
 
 
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§ NG.kz
«Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр. Назарбаева не заработали, несмотря на обещания отдела ЖКХ Костаная
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39538

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.08.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделю назад в ответе на запрос «НГ» руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН сообщил, что запустить подъемники планируют до 31 июля. Но, видимо, планы остались только на бумаге.
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* abaika95
Re: «Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр....
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4606

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.08.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Безалаберность,нравится наверно когда в СМИ их песочат по любому поводу
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§ yudjin
«Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр. Назарбаева не заработали, несмотря на обещания отдела ЖКХ Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6812

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 05.08.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чего ожидать, когда в нашей стране многие хотят лёгких денег ничего не делая, а если и делать, то только ради освоения бабла в своих карманах, но не для пользы и удобства людей. В стране, где каждый прыщ на теле госуправления хочет казаться жемчугом, а на деле гнойный и болезненный прыщ, не может быть по-другому.
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§ drakon
Re: «Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр....
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19741

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 05.08.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

ам сообщили, что за подключение лифтов отвечает заместитель директора Максат Бегенжов, но он сейчас на выезде в одном из районов области.


Неужели в с.Убаганское, тоже строят
надземный переход, раз туда поехал?... :lol: :oops:
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* Букет счастья
Re: «Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр....
Б


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
33

Регистрация:
13.09.18
Отправлено: 05.08.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы на эти деньги ливневую канализацию под мостом провели, как никак переименовали в проспект Назарбаева, а по факту получается, что губы накрасили, а ноги не помыли...
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§ Козлов я
Re: «Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр....
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1628

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 05.08.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Безалаберность,нравится наверно когда в СМИ их песочат по любому поводу


Тут надо действовать, как сказал тов. Л.Каганович: "У каждой аварии есть имя, фамилия и должность."
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§ Сергей kst
Re: «Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр....
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
153

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 05.08.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но с введением карантина уменьшилось количество пешеходов, в связи с чем было принято решение об их закрытии.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39477

Неправда,в прошлом году на Гашека лифт так же не работал.
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* abaika95
Re: «Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр....
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4606

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.08.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Тут надо действовать, как сказал тов. Л.Каганович: "У каждой аварии есть имя, фамилия и должность./




Судя по тому что при жизни Кагановича сотни людей судили и убивали по наветам, клевете и стрелочности,то его фраза приобретает другой страшный смысл
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§ drakon
«Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр. Назарбаева не заработали, несмотря на обещания отдела ЖКХ Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19741

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 05.08.20 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
в прошлом году на Гашека лифт так же не работал.

Ну, сказал, а кто проверять - будет?... :lol: :oops:
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§ Сергей kst
«Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр. Назарбаева не заработали, несмотря на обещания отдела ЖКХ Костаная
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
153

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 05.08.20 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну, сказал, а кто проверять - будет?...

Не понял вопрос.
Поясню,в прошлом году с супругой прогуливались на Юнатах,стало любопытно,работает ли лифт- не работал)
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