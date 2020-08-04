nmv85 Re: Носить или не носить? - На 15 вопросов о масках ответили в... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 63

Регистрация: 23.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:16 35 градусов жары в маске в автобусе это я вам скажу испытание на прочность. Да и на улице пешком в такую жару в маске нет вентиляции воздуха. Это издевательство. Конечно чиновники вышли с подъезда сели в машину бизнес класса где все есть, доехали до работы вышли и сидят в кабинете, и уж точно не упакованы в эту маску сидя на местах. Люди мелкими перебежками бегают оглядываются что бы не дай бог появились люди в погонах, а ты маску в руках держишь.