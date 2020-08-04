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≡ Носить или не носить? - На 15 вопросов о масках ответили в Минздраве РК
 
 
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§ NG.kz
Носить или не носить? - На 15 вопросов о масках ответили в Минздраве РК
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39537

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.08.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ответы на приведенные ниже вопросы распространила пресс-служба управления здравоохранения после того, как журналисты местных СМИ обратились в областной информационный штаб с просьбой разъяснить последнее выступления министра здравоохранения.

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§ костанаец
Re: Носить или не носить? - На 15 вопросов о масках ответили в...
к


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
81

Регистрация:
23.01.10
Отправлено: 04.08.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какие удобные вопросы, а где вопросы про время ношения масок, где про цену за единицу, много хотелось написать, но нет слов
ощущение что в Казахстане есть фабрика где чиновникам пересаживают мозг, от ...
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§ Добринцофф
Re: Носить или не носить? - На 15 вопросов о масках ответили в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7395

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 05.08.20 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не нашёл ответ на свой вопрос,можно ли продавать в магазине медицинские маски?
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§ Горожанин_kst
Носить или не носить? - На 15 вопросов о масках ответили в Минздраве РК
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1680

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 05.08.20 - 06:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:

Чего непонятно? Купи одну, и носи до осени, как бабушки делают.
Спортивка отныне официальная и деловая форма одежды, в ней повсюду, а-ля 90е.Если подвалят бездельники-маскопроверяльщики, то я "на спорте". Помните как у классика? "Расходимся по одному, и если что, мы -геологи"
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§ лимон
Re: Носить или не носить? - На 15 вопросов о масках ответили в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1312

Регистрация:
21.11.16
Отправлено: 05.08.20 - 08:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фото в тему - со слезами на глазах
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* nmv85
Re: Носить или не носить? - На 15 вопросов о масках ответили в...
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
63

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 05.08.20 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
35 градусов жары в маске в автобусе это я вам скажу испытание на прочность. Да и на улице пешком в такую жару в маске нет вентиляции воздуха. Это издевательство. Конечно чиновники вышли с подъезда сели в машину бизнес класса где все есть, доехали до работы вышли и сидят в кабинете, и уж точно не упакованы в эту маску сидя на местах. Люди мелкими перебежками бегают оглядываются что бы не дай бог появились люди в погонах, а ты маску в руках держишь.
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