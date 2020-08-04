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≡ Участковому откусили часть уха при задержании нарушителя карантина в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Участковому откусили часть уха при задержании нарушителя карантина в Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39533

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.08.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 380, части 1 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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§ Букет счастья
Re: Участковому откусили часть уха при задержании нарушителя...
Б


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
32

Регистрация:
13.09.18
Отправлено: 04.08.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довели народ своим карантином... Уши в ход пошли... Голодно, однако :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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§ Сергей kst
Участковому откусили часть уха при задержании нарушителя карантина в Костанайской области
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
147

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 04.08.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Букет счастья:
Уши в ход пошли... Голодно, однако

:lol:
Да просто задолбали они уже.Какое-то поле чудес а не государство.Министры крутят барабан,в надежде угадать слово,но постоянно не угадывают букву.
То одно постановление,то другое.То носим маски, то нет.Ту би ор нот ту би.

[Исправлено: Сергей kst, 04.08.2020 - 16:46]
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§ ACROS
Re: Участковому откусили часть уха при задержании нарушителя...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
845

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 04.08.20 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Букет счастья:
Уши в ход пошли


Чем наши хуже Майк Тайсона. Просто так не откусил, тем более водитель авто - надо думать что был трезв, и что то очевидно нарушил, а представитель правоохранительного органа довёл его. В любом конфликте виноваты две стороны.
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* сайлау курманов
Re: Участковому откусили часть уха при задержании нарушителя...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3954

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 04.08.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда ни глянь, везде уши участкового, грех не откусить, достал уже.
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§ maxsaf
Re: Участковому откусили часть уха при задержании нарушителя...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7299

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 04.08.20 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лирическое отступление. В телесериале "Реализация" участковый ходит собирает дань по своему участку, при этом он герой и хороший парень по сравнению с остальными коллегами, которые заказными убийствами занимаются, да мафию крышуют. Вот такие нынче идеалы и герои.
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* Охотник
Участковому откусили часть уха при задержании нарушителя карантина в Костанайской области
О


(Пользователи)
Сообщений:
9

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 04.08.20 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничуть не жалко участкового ,жалко водителя! Довели народ своими долбаными карантинами и локдаунами скоро не только ухо будут откусывать,а мочить в темном переулке
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* КГСПС
Re: Участковому откусили часть уха при задержании нарушителя...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1116

Регистрация:
30.01.17
Отправлено: 04.08.20 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Кусался не водитель, а пассажир.
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