ACROS Re: Участковому откусили часть уха при задержании нарушителя... #3 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 845

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:39 Цитата: Букет счастья:

Уши в ход пошли



Чем наши хуже Майк Тайсона. Просто так не откусил, тем более водитель авто - надо думать что был трезв, и что то очевидно нарушил, а представитель правоохранительного органа довёл его. В любом конфликте виноваты две стороны.