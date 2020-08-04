Убийца драконов Re: "Как в гетто живем!" - После благоустройства двора... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 147

Регистрация: 18.11.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:28 Эти дорожные подрядчики три месяца мурыжыли двор, в начале мая приехали сняли старый асфальт и только в конце июля положили новый. Все это время жители жили в бесконечной пыли и шуме от проезжающих машин по шебенке. В итоге имеем наспех положеный некачественный асфальт, заваленные новые бардюры, не засыпанные ничем с внешней стороны для прочности. Элементарно лишний раз проехаться катком не соизволили по уложенному асфальту, он буквально сыпется на крупинки.