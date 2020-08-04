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≡ "Как в гетто живем!" - После благоустройства двора затопило подвал и подъезды многоэтажки в Костанае
 
 
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§ NG.kz
"Как в гетто живем!" - После благоустройства двора затопило подвал и подъезды многоэтажки в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39531

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.08.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во дворе четырехэтажного дома № 2 по ул. Кочубея 25 июля сделали парковку и положили новый асфальт. На следующий день прошел ливень и вода зашла в подъезды и подвал. Жильцы считают, что это произошло из-за ошибок подрядчика.
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§ drakon
Re: "Как в гетто живем!" - После благоустройства двора...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19731

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 04.08.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже об этом - писАли.
Обещали.
Ничего не - сделали... :lol: :-o
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§ Убийца драконов
Re: "Как в гетто живем!" - После благоустройства двора...
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
147

Регистрация:
18.11.15
Отправлено: 04.08.20 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти дорожные подрядчики три месяца мурыжыли двор, в начале мая приехали сняли старый асфальт и только в конце июля положили новый. Все это время жители жили в бесконечной пыли и шуме от проезжающих машин по шебенке. В итоге имеем наспех положеный некачественный асфальт, заваленные новые бардюры, не засыпанные ничем с внешней стороны для прочности. Элементарно лишний раз проехаться катком не соизволили по уложенному асфальту, он буквально сыпется на крупинки.
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