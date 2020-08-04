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≡ "Дала повод..." - Почему наказали следователя, которая вела дело об избиении Лауры Сундет?
 
 
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§ NG.kz
"Дала повод..." - Почему наказали следователя, которая вела дело об избиении Лауры Сундет?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39531

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.08.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе ДП уточнили, что в действиях следователя нет процессуальных нарушений. Это означает, что все слова Лауры Сундет так и не были подтверждены. В ведомстве сослались на п.п. 7 п. 5 р. 2 Этического кодекса госслужащего.
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* kolibri
Re: "Дала повод..." - Почему наказали следователя,...
kolibri


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
39

Регистрация:
18.02.19
Отправлено: 04.08.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе ДП уточнили, что в действиях следователя нет процессуальных нарушений. Это означает...
Странные выводы, это означает, что по закону все было сделано правильно, заявление зарегистрировали, не укрыли, ведут расследование. Разве можно делать выводы, что это означает?
Профайл
* Тимур Гафуров
Re: "Дала повод..." - Почему наказали следователя,...
Т

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений:
552

Регистрация:
05.01.07
Отправлено: 04.08.20 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolibri:
Разве можно делать выводы, что это означает?

Исправили. Спасибо
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