Сергей kst Re: Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой #9 С





(Полноправные пользователи) Сообщений: 146

Регистрация: 01.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:32 Цитата:



Также он добавил, что без масок можно находиться на открытом воздухе и в местах общественного питания при соблюдении соцдистанции.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39466 "Ношение масок обязательно в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественных местах и на открытом воздухе. Исключение составляют дети до пяти лет, лица, занимающиеся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек, и лица, имеющие медицинские противопоказания", - сказал Цой на заседании правительства.Также он добавил, что без масок можно находиться на открытом воздухе и в местах общественного питания при соблюдении соцдистанции.Источник:

Не совсем понимаю. в 1 абзаце ОБЯЗАТЕЛЬНО носить маску на открытом воздухе.А патом Цой добавил,что БЕЗ МАСКИ МОЖНО находиться на открытом воздухе...

С домиком что-то не так,или все правильно?