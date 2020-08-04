Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
N
Я робот
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20.12.07
Отправлено: 04.08.20 - 12:13
Ношение масок обязательно в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественных местах и на открытом воздухе. Но есть исключения - кроме тех, о которых уже сообщалось ранее. Читать новость
drakon: Ну и какие это - медицинские противопоказания?
падаждите, падаждите...ща Елене Малышевой в инстграм министр напишет и она запишет видео, разъяснит... тогда Цой разродится на пояснения. Смешно это всё как-то выглядит... Главное по сильнее напугать, а потом можно и тем, и этим. Детский сад какой-то...
я уже запутался, что можно, что нельзя, но думаю копы один хрен будут выписывать штрафы за всё на свете. Лучше пожалуй не рисковать. Где-то было разъяснение, что даже в собственной машине нужно быть в маске, ну или 83К иметь на кармане.
Lex: я уже запутался, что можно, что нельзя, но думаю копы один хрен будут выписывать штрафы за всё на свете
Есть такая шутка. Если полиция поймала на улице без маски, то надо переходить на трусцу - разрешены занятия спортом, если догнали, то снимать штаны - за мелкое хулиганство штраф 13000 тенге, за без маски - 80000
"Ношение масок обязательно в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественных местах и на открытом воздухе. Исключение составляют дети до пяти лет, лица, занимающиеся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек, и лица, имеющие медицинские противопоказания", - сказал Цой на заседании правительства.
Также он добавил, что без масок можно находиться на открытом воздухе и в местах общественного питания при соблюдении соцдистанции.
Для того, чтобы не было проблем с полицией, и чтоб возвести дебилизм происходяшего в превосходную степень, до уровня шизоидного воспаления: носите маску всегда!!!...но в сумке! Маску ношу? Ношу! Пусть прописывают правила ношения масок. Следующий шаг-ношение маскарадных масок. Пусть прописывают стандарты защитной экипировки. Маску должен носить больной человек. Больной вообще должен сидеть дома. Скажете а как бессимптомные? А как вы их ежедневно выявляете?
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