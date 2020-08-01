Козлов я Советы на каждый день #155





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1623

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:08 МАЛЫЕ СТРУБЦИНКИ

В хозяйстве всегда необходимы прижимные устройства. Прищепки здесь не подходят в силу слабой зажимной силы. Предлагается использовать для этого горлышки пластиковых бутылок.

Вначале ножовкой по металлу отпиливаются горлышки бутылок.





Затем с двух сторон горлышка сверлом просверливаются отверстия под саморезы (с соблюдением ТБ).





В них завинчиваются два самореза (см. на фото как нижний саморез). Затем места ввинчивания прогреваются горелкой до мягкости (можно бытовой кухонной зажигалкой) так,чтобы саморезы можно было выгнуть в одну сторону (теперь на фото верхний саморез).





Горлышко нужно разрезать с одной стороны. У вас получится такая большая прищепка с внушительной силой сжатия.





Ею можно зажимать склеиваемые поверхности как кожа, подошвы обуви и еще много чего можно придумать.





Всем удачи!