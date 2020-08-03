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≡ «Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
 
 
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§ NG.kz
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39526

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.08.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Владельцы бутиков, расположенных на ул. Складской в Костанае, сегодня в 10 часов утра пришли к областному акимату. В это же время предприниматели крытого рынка «Универсам» пришли к зданию акимата Рудного.
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§ abaika95
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4599

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.08.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Я бы статью от вас прочитал, хотя бы для того, чтобы лишний раз вас на место поставить опровержением./



Нет это показывает мое отношение только к тебе) скинул,читай,слушай там много интересного)
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§ maxsaf
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7296

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
На вот тебе ещё пару ссылок на начало июля инфа,

А как насчет посвежее? У вас за последний месяц значительный прирост. Может шведы за этот месяц вообще вымерли?))
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§ maxsaf
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7296

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет это показывает мое отношение только к тебе)

А я к вам до сих пор на вы обращаюсь, несмотря на то, как вас тут только не называли. Можете все мои сообщения перечитать и убедиться.
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§ abaika95
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4599

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.08.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/как насчет посвежее?/




Посвежее в США посмотри,там лучше знают с переводом статьи на третисортные сайты)




Цитата-/А я к вам до сих пор на вы обращаюсь, несмотря на то, как вас тут только не называли. Можете все мои сообщения перечитать и убедиться./


Хоть как называй,абсолютно параллельно) и скучно
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§ maxsaf
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7296

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В отказавшейся от карантина Швеции заметили спад заражений коронавирусом

lenta.ru
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§ Анатолий Сальник
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
Анатолий Сальник


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
198

Регистрация:
23.01.19
Отправлено: 03.08.20 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"мы не Корея и не Италия"
===================================================================
Буду знать. Благодарен за истины. Также за поиск инфы поисковиками. Правда здесь Вас чуть опередели спецы работающие на МО России, со времён появления первых 8 разрядных ПК. Первые в РК мы и завезли. Причина для Вас уважительная, вы ещё могли в школу не ходить. Или вообще ещё не ходить.
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§ Анатолий Сальник
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
Анатолий Сальник


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
198

Регистрация:
23.01.19
Отправлено: 03.08.20 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь главное. Вы считаете, как и наши чиновники, что можно идти своим путём по трупам умерших от вируса, потому как РК-не Корея. У меня другое мнение. Надо идти по пути здоровья и безопасности жизней людей, используя лучший опыт.
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§ maxsaf
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7296

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
Надо идти по пути здоровья и безопасности жизней людей, используя лучший опыт.

При этом нужно учитывать не только смертность от болезней, но и от голода, безработицы, разгул преступности, возможные массовые беспорядки. Все нужно учесть.
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§ elektron
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5460

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 03.08.20 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да долго можно ещё примеры приводить. ;-)
Как то приводил уже. В соседней многоэтажке, 2 семьи, 6-ть человек было выявили. Приехали через неделю, 230 или около того проверили, никого позитивного.
В соседнем городе в одной многоэтажке, провели проверку, процентов 20 жильцов вроде выявили. Позже озвучили. Турки на свадьбе были.
Вывод простой, пока нет вакцины и препаратов для лечения, соблюдай дистанцию и прочее.
Всё от нас самих красивых и умных зависит. Как всё будет. :lol: 8-)
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§ Гога
Re: «Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2731

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 04.08.20 - 02:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас уже народ на все это положил огромнейший , ну вы поняли . И , вроде и нет никакого вируса :-x :-x
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§ abaika95
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4599

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 04.08.20 - 08:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Буду знать. Благодарен за истины. Также за поиск инфы поисковиками/



Незачто.обращайтесь




Цитата-/Надо идти по пути здоровья и безопасности жизней людей, используя лучший опыт./


Идите.
Лучший опыт,лучший опыт,как бы вам доходчиво объяснить,хорошо буду краток,чтобы идти путем южной Кореи надо много корейцев во власти и желательно в народе,а у нас их один во власти и то его никто не слушает.




Цитата-/В соседнем городе в одной многоэтажке, провели проверку, процентов 20 жильцов вроде выявили. Позже озвучили. Турки на свадьбе были./


Наглядный пример для г-а Сальника почему турки не корейцы



Цитата-/А у нас уже народ на все это положил огромнейший , ну вы поняли . И , вроде и нет никакого вируса/


Так у вас его действительно же нет,перед голосованием его выдули с территории России
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§ Сергей kst
Re: «Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
144

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 04.08.20 - 08:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как полыхнет так и потушат


Ни сколько не сомневаюсь.Только на всю страну "пожарных" может не хватить.
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§ Dron
Re: «Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
520

Регистрация:
07.10.14
Отправлено: 04.08.20 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Как это нет вируса? Заболевших в день больше чем весной. И в Краснодаре их большинство.
Я думаю сейчас сезон морей закончится и Кондратий выступит с речью.
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