abaika95 «Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном #40





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4599

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:07 Цитата-/Буду знать. Благодарен за истины. Также за поиск инфы поисковиками/







Незачто.обращайтесь









Цитата-/Надо идти по пути здоровья и безопасности жизней людей, используя лучший опыт./





Идите.

Лучший опыт,лучший опыт,как бы вам доходчиво объяснить,хорошо буду краток,чтобы идти путем южной Кореи надо много корейцев во власти и желательно в народе,а у нас их один во власти и то его никто не слушает.









Цитата-/В соседнем городе в одной многоэтажке, провели проверку, процентов 20 жильцов вроде выявили. Позже озвучили. Турки на свадьбе были./





Наглядный пример для г-а Сальника почему турки не корейцы







Цитата-/А у нас уже народ на все это положил огромнейший , ну вы поняли . И , вроде и нет никакого вируса/





Так у вас его действительно же нет,перед голосованием его выдули с территории России