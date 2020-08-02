elektron Вправе ли вызвать на работу? #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5460

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:17 Ну то что законодательно закреплено то да? Но так никакого бюджета никакой страны не хватит. Логики не вижу 40-45 летнего здорового жлоба содержать за счёт государства (за исключением участия в горячих точках и боевых действиях), но это можно поименно сделать. Тоже привёл пример, что у нас как положено да возрастной пенсии дослуживают.