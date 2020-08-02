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§ NG.kz
Вправе ли вызвать на работу?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39526

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 02.08.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На данный момент везде существуют ограничения - согласно постановлению главного санврача, на дистанционной форме работы должны оставаться не менее 80% сотрудников.
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§ elektron
Вправе ли вызвать на работу?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5460

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 04.08.20 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну то что законодательно закреплено то да? Но так никакого бюджета никакой страны не хватит. Логики не вижу 40-45 летнего здорового жлоба содержать за счёт государства (за исключением участия в горячих точках и боевых действиях), но это можно поименно сделать. Тоже привёл пример, что у нас как положено да возрастной пенсии дослуживают. 8-)
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§ Victor Yang
Вправе ли вызвать на работу?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13006

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 04.08.20 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Логики не вижу 40-45 летнего здорового жлоба содержать за счёт государства

Во-первых, они итак всю жизнь за счет государства. Во-вторых, пенсия у нас сейчас накопительная - что заработал, то и будешь на пенсии получать.
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* Гога
Re: Вправе ли вызвать на работу?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2727

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 04.08.20 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
рискованная работа всё же

------Начальник финансовой службы , начальник отдела кадров , пресс-атташе --- оооочень рискованная работа :-) :lol:
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* Гога
Re: Вправе ли вызвать на работу?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2727

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 04.08.20 - 02:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Работают где могут

----У алекса уточните
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