Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вправе ли вызвать на работу?
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
§ NG.kz
Вправе ли вызвать на работу?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39526

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 02.08.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На данный момент везде существуют ограничения - согласно постановлению главного санврача, на дистанционной форме работы должны оставаться не менее 80% сотрудников.
Читать статью
§ electro
Re: Вправе ли вызвать на работу?
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
327

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 02.08.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
и быть верными присяге, особенно в сложное для страны время Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=733&storyid=26270&1596386736

Быть верными присяге, особенно в сложное для страны время

во-первых, где прописано "сложное для страны время"?
во-вторых, почему надо быть верными присяге особенно в сложное для страны время? почему не всегда?

Как всегда, ответов не ждите.......................
Профайл
§ сайлау курманов
Re: Вправе ли вызвать на работу?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3952

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 03.08.20 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вам столько льгот дают, на пенсию раньше шахтеров пойдете, огроменные пенсии, чего хныкать и жаловаться, права качаете тут, вам надо под козырек и бегом на службу
Профайл Посетить вебсайт
§ Victor Yang
Вправе ли вызвать на работу?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13006

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 03.08.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно такие вопросы слышать от служащих в системе МВД. Потом военные начнут "а почему я? а у меня отпуск/выходной, а зачем мне жизнью рисковать?"
Профайл
§ Kairat stayer
Вправе ли вызвать на работу?
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2020

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
чего хныкать и жаловаться, права качаете тут, вам надо под козырек и бегом на службу


Согласен, при необходимости, оповещении обязаны немедленно прибыть на рабочие места или сбора и выполнять поставленные задачи, цели и.т.д.
Профайл
§ Змея Подколодная
Вправе ли вызвать на работу?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1188

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 03.08.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
огроменные пенсии

Смотря в каком звании ушел человек,не такие уж и огромные.
Профайл
§ elektron
Вправе ли вызвать на работу?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5460

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 03.08.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну пенсия одно дело, а вот за какие такие заслуги в 45-ть на пенсию?
В здоровом теле - здоровый дух! Ещё служить и служить, пусть хоть в канцелярии.
Я бы тоже так хотел, а не до 67-ми пахать.
Да и прав Сайлау, нечего ныть, приказ есть приказ. :lol:
Профайл
§ Victor Yang
Вправе ли вызвать на работу?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13006

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 03.08.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
а вот за какие такие заслуги в 45-ть на пенсию?

вот именно за такие - вызвать в любое время суток + рискованная работа всё же.
Профайл
§ elektron
Вправе ли вызвать на работу?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5460

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 03.08.20 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
вот именно за такие - вызвать в любое время суток + рискованная работа всё же.

Ну тогда и пожарных и врачей и много кого ещё, тоже нужно обеспечить 45-ти летним пределом. Наши работают до пенсии (65-67-мь), и ничего не жалуются.elektron:
пусть хоть в канцелярии.

8-)

[Исправлено: elektron, 03.08.2020 - 18:14]
Профайл
§ Змея Подколодная
Вправе ли вызвать на работу?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1188

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 03.08.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну тогда и пожарных
Они и уходят в 45.
а вот за какие такие заслуги в 45-ть на пенсию?

По болезни, если стажа хватает, можно и в 40 уйти. А за усиления,гонги, работу через сутки.
Профайл
§ elektron
Вправе ли вызвать на работу?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5460

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 03.08.20 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
По болезни
Я бы сказал по нетрудоспособности в виду заболевания или инвалидности.Змея Подколодная:
если стажа хватает, можно и в 40 уйти.

А как в 40 может стажа хватать (я думал СССР уже отменили)), не понимаю? У нас 45 лет стажа, для полной пенсии, ну или по достижению возраста.
Есть вариант 35-ть лет стажа, но не ранее чем в 62 или 63 года и не полную пенсию. :-x

[Исправлено: elektron, 03.08.2020 - 18:25]

[Исправлено: elektron, 03.08.2020 - 18:29]
Профайл
§ Змея Подколодная
Вправе ли вызвать на работу?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1188

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 03.08.20 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А как в 40 может стажа хватать

Обыкновенно, уходят по смешанному стажу, раньше только офицеры уходили, не столь давно и сержантскому составу дали добро. Плюс армия в зачет. СОБР и "зона" год за 1,5.
Профайл
§ elektron
Вправе ли вызвать на работу?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5460

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 03.08.20 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Обыкновенно

Вы преднамеренно вводите меня в ступор? ;-)
Ну как можно в 40-45-ть лет на пенсию? Это же полный расцвет сил. Если нет никаких медицинских противопоказаний. Я так скоро вообще разучусь удивляться чему либо. :lol:
Профайл
§ Змея Подколодная
Вправе ли вызвать на работу?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1188

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 04.08.20 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну как можно в 40-45-ть лет на пенсию?

Что Вас удивляет? Очень даже можно. И я выше объяснила уже почему)
Профайл
§ Victor Yang
Вправе ли вызвать на работу?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13006

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 04.08.20 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну как можно в 40-45-ть лет на пенсию? Это же полный расцвет сил.

Так они дома и не сидят, конечно. Работают где могут. Кто-то и на пенсии служит.
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 48
Пользователей: 1
Всего: 49

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 46 Queries | 60 Files Loaded: 544.36 Ko | Raw HTML: 84.64 Ko -