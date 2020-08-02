Цитата: Змея Подколодная:

По болезни

Я бы сказал по нетрудоспособности в виду заболевания или инвалидности.Змея Подколодная:

если стажа хватает, можно и в 40 уйти.

А как в 40 может стажа хватать (я думал СССР уже отменили)), не понимаю? У нас 45 лет стажа, для полной пенсии, ну или по достижению возраста.

Есть вариант 35-ть лет стажа, но не ранее чем в 62 или 63 года и не полную пенсию.



[Исправлено: elektron, 03.08.2020 - 18:25]



[Исправлено: elektron, 03.08.2020 - 18:29]