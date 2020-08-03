elektron Re: Цой ответил, почему случаи пневмонии до 1 августа не вошли в... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5455

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:44 //Пневмония – острое воспалительное заболевание, поражающее органы дыхания, преимущественно легкие. Основными возбудителями инфекционных пневмоний, передающихся воздушно-капельным путем, являются бактерии – пневмококки, стафилококки, стрептококки.//



Во первых от этих возбудителей есть прививки. Если кто не прививается, сам виноват. Но это не главное. Если это действительно та пневмония, то годами ранее тоже должно было быть примерно столько же случаев. Вот сомневаюсь, что то, что это та самая пневмония

Во вторых, не меняли бы российские врачи протокол просто так. А это наводит на мысль, что всё же пневмония вирусная и антибиотики в данном случае не только бессильны, но и ослабляют и бес того ослабленную иммунную систему.