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≡ «Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
 
 
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§ NG.kz
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39526

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.08.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Владельцы бутиков, расположенных на ул. Складской в Костанае, сегодня в 10 часов утра пришли к областному акимату. В это же время предприниматели крытого рынка «Универсам» пришли к зданию акимата Рудного.
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§ abaika95
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4597

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.08.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Я бы статью от вас прочитал, хотя бы для того, чтобы лишний раз вас на место поставить опровержением./



Нет это показывает мое отношение только к тебе) скинул,читай,слушай там много интересного)
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* maxsaf
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7294

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
На вот тебе ещё пару ссылок на начало июля инфа,

А как насчет посвежее? У вас за последний месяц значительный прирост. Может шведы за этот месяц вообще вымерли?))
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* maxsaf
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7294

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет это показывает мое отношение только к тебе)

А я к вам до сих пор на вы обращаюсь, несмотря на то, как вас тут только не называли. Можете все мои сообщения перечитать и убедиться.
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§ abaika95
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4597

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.08.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/как насчет посвежее?/




Посвежее в США посмотри,там лучше знают с переводом статьи на третисортные сайты)




Цитата-/А я к вам до сих пор на вы обращаюсь, несмотря на то, как вас тут только не называли. Можете все мои сообщения перечитать и убедиться./


Хоть как называй,абсолютно параллельно) и скучно
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