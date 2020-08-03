abaika95 «Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4597

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:46 Цитата-/как насчет посвежее?/









Посвежее в США посмотри,там лучше знают с переводом статьи на третисортные сайты)









Цитата-/А я к вам до сих пор на вы обращаюсь, несмотря на то, как вас тут только не называли. Можете все мои сообщения перечитать и убедиться./





Хоть как называй,абсолютно параллельно) и скучно