Цитата: abaika95:

Даже читать не стал





Это говорит о вашем отношении к участникам дискуссии. Я бы статью от вас прочитал, хотя бы для того, чтобы лишний раз вас на место поставить опровержением.



abaika95:

кто автор?) Политолог или экономист?)

Автор собрал в одном месте выдержки из разных статей, все со ссылками на источник, анализ можете провести самостоятельно.



[Исправлено: maxsaf, 03.08.2020 - 22:44]