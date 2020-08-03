Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
 
 
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
§ NG.kz
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39526

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.08.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Владельцы бутиков, расположенных на ул. Складской в Костанае, сегодня в 10 часов утра пришли к областному акимату. В это же время предприниматели крытого рынка «Универсам» пришли к зданию акимата Рудного.
Читать новость
§ КГСПС
Re: «Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1115

Регистрация:
30.01.17
Отправлено: 03.08.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красиво господин Севастьянов стрелки на президента перевёл! А Нечитайло где?
Профайл
* maxsaf
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7294

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Про шведов ссылочка не помешает.
Профайл
§ abaika95
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4597

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.08.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Про шведов ссылочка не помешает./

Лови


https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81-covid-19/a-53670512
Профайл
* maxsaf
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7294

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ответочка
Профайл
* maxsaf
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7294

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

У вас статья начало июня, а у меня - конец июля, у шведов многое изменилось за эти почти два месяца. Обновляйте методички вовремя.
Профайл
§ Горожанин_kst
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1676

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 03.08.20 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Уже и официальные лица из ВОЗ предостерегают глав государств и правительства от введения повторных карантинов. Ибо их действие негативно сказывается как на экономике, так и на здоровье наций в целом. Отложенное на время карантина лечение убивает опосредованно, тихо. Следующий год будет сенокосом хроников и стариков. Последствия в экономике и вовсе не поддаются анализу, тут как кривая выведет.
Подробнее о призывах ВОЗ
https://www.nur.kz/1867798-voz-prizvala-strany-mira-k-otkazu-ot-povtornogo-zestkogo-karantina.html

[Исправлено: Горожанин_kst, 03.08.2020 - 21:39]
Профайл
§ drakon
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19728

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 03.08.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Обновляйте методички вовремя.

Ну уж, какую дали... :lol: :oops:
Профайл
§ Змея Подколодная
Re: «Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1185

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 03.08.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что эти люди в мае не вышли, когда рынки встали в стойку? А, ну да, Складская тогда же работала и им было до правого тапочка. Задолбало уже нытье со всех сторон, карантин, рынки, Складская, корона,маски-маски-маски, сатурация, 42 500, 21 250, бесконечные постановления, штрафы))) Этот год море без нас не волнуется.
Профайл
§ abaika95
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4597

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.08.20 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/У вас статья начало июня, а у меня - конец июля, у шведов многое изменилось за эти почти два месяца. Обновляйте методички вовремя./




Аааа ну норм,у меня статья со слов главного эпидемиолога Швеции а у вас от политолога из США) а что из канадских учёных никто по Швеции не высказывался? Че у вас такая методичка "объективная"?)
Профайл
* maxsaf
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7294

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Эпидемиологи и прочие санврачи не могут быть обьективными. Они прикрывают только свою опу, думать глобально в их обязанности не входит. Они не являются специалистами в области экономики, от них и не ждут анализа рыночной ситуации.
Профайл
* maxsaf
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7294

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Очень рекомендую еще одну статью, итоги борьбы с вирусом, статья свежая.
Итоги

[Исправлено: maxsaf, 03.08.2020 - 22:10]
Профайл
§ abaika95
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4597

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.08.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Эпидемиологи и прочие санврачи не могут быть обьективными/




Ааааа ну да ну да,нафиг мнение какого-то там шведа главного спеца по эпидемиям о его стране,когда есть умные люди из США)



Цитата-/Очень рекомендую еще одну статью/


Даже читать не стал, кто автор?) Политолог или экономист?)
Профайл
* maxsaf
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7294

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Я еще раз повторяю - швед высказался по своей теме, без привязки к экономике. Есть экономисты, которые дают очень печальные прогнозы в экономике, но они не заморачиваются самим вирусом. А есть те, кто консолидирует информацию, проводит ее полный и обьективный анализ, чтобы видеть всю картину вцелом.
Профайл
§ abaika95
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4597

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.08.20 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На вот тебе ещё пару ссылок на начало июля инфа,незнаю политологи,экономисты кто там что пишет,читай,познавай)



https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-conflict-zone/av-54043372




https://vlast.kz/jekonomika/40677-kak-svecia-stala-poucitelnoj-istoriej-dla-vsego-mira.html
Профайл
* maxsaf
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7294

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Даже читать не стал


Это говорит о вашем отношении к участникам дискуссии. Я бы статью от вас прочитал, хотя бы для того, чтобы лишний раз вас на место поставить опровержением.

abaika95:
кто автор?) Политолог или экономист?)

Автор собрал в одном месте выдержки из разных статей, все со ссылками на источник, анализ можете провести самостоятельно.

[Исправлено: maxsaf, 03.08.2020 - 22:44]
Профайл
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: elektron, maxsaf, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 81
Пользователей: 2
Всего: 83

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 47 Queries | 60 Files Loaded: 544.36 Ko | Raw HTML: 90.86 Ko -