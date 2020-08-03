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≡ «Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
 
 
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§ NG.kz
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39525

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.08.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Владельцы бутиков, расположенных на ул. Складской в Костанае, сегодня в 10 часов утра пришли к областному акимату. В это же время предприниматели крытого рынка «Универсам» пришли к зданию акимата Рудного.
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§ drakon
Re: «Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19725

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 03.08.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какой нервный, этот Сандригайлов... :lol: :-o
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§ Трезвый
Re: «Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков...
Трезвый


(Пользователи)
Сообщений:
16

Регистрация:
06.04.20
Отправлено: 03.08.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На самой нижней фотографии, чиновник, в модном синем костюме: стоит позе, как "девушка на Карбышева". Думаю всем понятно о чем я!)
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* Охотник
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
О


(Пользователи)
Сообщений:
5

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 03.08.20 - 17:34
Комментарий проходит проверку.
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§ сайлау курманов
Re: «Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3952

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 03.08.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуация ужасная, вразумительного никто ничего не скажет, потому что чиновники задницу берегут
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§ Сергей kst
«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
143

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 03.08.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
чиновники задницу берегут

Как говорил ныне покойный М.Задорнов : "А берегут или спасают самое дорогое".
Да и вообще, в нынешней ситуации народ как сухой лес-может полыхнуть.Тогда никто и ничто не спасет их пятые точки.

[Исправлено: Сергей kst, 03.08.2020 - 17:46]
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* abaika95
Re: «Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков...
abaika95


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Сообщений:
4588

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.08.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/На самой нижней фотографии, чиновник, в модном синем костюме: стоит позе, как "девушка на Карбышева"./



Я думал девушки там немного по другому стоят,да и не стоят уже давно,вы в каких годах там ездили на девушек смотрели?)




Цитата-/42 500 не дают и нам, и продавцам нашим, - написали они/


И с какой формулировкой?



Цитата-/Да и вообще, в нынешней ситуации народ как сухой лес-может полыхнуть/

Как полыхнет так и потушат
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