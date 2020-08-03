abaika95 Re: «Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4588

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:56 Цитата-/На самой нижней фотографии, чиновник, в модном синем костюме: стоит позе, как "девушка на Карбышева"./







Я думал девушки там немного по другому стоят,да и не стоят уже давно,вы в каких годах там ездили на девушек смотрели?)









Цитата-/42 500 не дают и нам, и продавцам нашим, - написали они/





И с какой формулировкой?







Цитата-/Да и вообще, в нынешней ситуации народ как сухой лес-может полыхнуть/



Как полыхнет так и потушат