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≡ Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
 
 
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§ NG.kz
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39525

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.08.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане изменились правила продажи алкоголя и табака, теперь продавцы обязаны просить показать документы у всех, даже у пенсионеров. Об этом говорится в новом Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения.
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* Victor Yang
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13002

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 03.08.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Интересно, а как у иностранцев будут проверять вощраст, если продавец никогда в глаза их документов не видел и не знает, как они выглядят. Вот покажут ему бумажку с цифрой, а что это такое и с чем ее едят, неизвестно.

Ну конечно - у нас же так много иностранцев, больше чем местных жителей.
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§ сайлау курманов
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3952

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 03.08.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё бы просили заключение от врачей. Какая-нибудь Цаца курить бросит, потому что у нее астма, а деду пенсионеру цирроз грозит, так и нацию оздоровим, все сразу здоровый образ жизни начнут, в ольницах народу убавится
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§ Маркс
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
929

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 03.08.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну конечно - у нас же так много иностранцев, больше чем местных жителей.

Ну вот лично ты взялся бы определить подлинность хотя-бы местного УЛ? Без аппаратуры, просто вручную, под страхом штрафа, несоизмеримого с твоей зарплатой. Ну а если нет, то какой тогда смысл во всех этих действиях? Тем более, что порядок рассмотрения документов нигде не регламентирован. Ведь ситуаций в жизни гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
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* Victor Yang
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13002

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 03.08.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс: лично ты взялся бы определить подлинность хотя-бы местного УЛ? Без аппаратуры,

Предъявление фальшивого документа - это ответственность того кто предъявляет его. Да и нельзя придумать глупее ситуации чем подделка документов для покупки сигарет. Это как по воробьям из пушки стрелять и подвергать себя риску на осуждение по тяжелой статье для того чтобы купить сигареты или алкоголь.

Маркс:
Ведь ситуаций в жизни гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Ситуаций больше, но вероятность их значительно меньше. Будут прецеденты - будут и закон редактировать. Так-то даже проверить невозможно будет при некоторых ситуациях - требовал продавец документы или нет.

[Исправлено: Victor Yang, 03.08.2020 - 15:51]

[Исправлено: Victor Yang, 03.08.2020 - 15:55]

[Исправлено: Victor Yang, 03.08.2020 - 15:56]
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§ Маркс
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
929

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 03.08.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Предъявление фальшивого документа - это ответственность того кто предъявляет его.

Но никто не уполномочил продавцов определять подлинность предъявляемых документов, а без этого нет смысла в проверке. Сейчас любой малолетний пользователь может сделать копию УЛ и обработать ее каким-нибудь редактором на предмет изменения возраста. И это не подделка документа. Потом доставай эту бумажку из широких штанин в каждом магазине и радуйся жизни.

Это как с масками противовирусными. Кто там проверяет на безопасность? Любую тряпку налепи на нос и ходи.

А уж сколько конфликтов породит этот закон, никто и вовсе не задумывался. Люди, пришедшие за куревом и алкоголем это не бабушки, покупающие настойку валерианы, там нерв напряжён и кулаки сжаты.

Законотворцы в очередной раз взвалили на народные плечи свою некомпетентность и погоняют всех, как обычно, огромными штрафами и лютыми угрозами.
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* Victor Yang
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13002

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 03.08.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Потом доставай эту бумажку из широких штанин в каждом магазине и радуйся жизни.

Если ты не знаешь - удостоверение личности сейчас на пластике печатают. И предъявлять бумажку вместо пластика не нужно - нужно предъявлять сам документ.
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§ Козлов я
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1622

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 03.08.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Законотворцы в очередной раз взвалили на народные плечи свою некомпетентность

Что-то не то творится в нашем королевстве... Шарахания законов и постановлений... Теперь и почтальона назначили замом министра МВД... Как жить дальше?
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§ сайлау курманов
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3952

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 03.08.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно полиции теперь работы добавится, тоже повод протокол написать, оштрафовать, хотя в городе никто не отменял ночную жизнь с покатушками со скрипом тормозов и и громкой музыкой, дракой и криками во всю горло.
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