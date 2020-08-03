Цитата: Маркс: лично ты взялся бы определить подлинность хотя-бы местного УЛ? Без аппаратуры,



Предъявление фальшивого документа - это ответственность того кто предъявляет его. Да и нельзя придумать глупее ситуации чем подделка документов для покупки сигарет. Это как по воробьям из пушки стрелять и подвергать себя риску на осуждение по тяжелой статье для того чтобы купить сигареты или алкоголь.



Маркс:

Ведь ситуаций в жизни гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Ситуаций больше, но вероятность их значительно меньше. Будут прецеденты - будут и закон редактировать. Так-то даже проверить невозможно будет при некоторых ситуациях - требовал продавец документы или нет.



[Исправлено: Victor Yang, 03.08.2020 - 15:51]



[Исправлено: Victor Yang, 03.08.2020 - 15:55]



[Исправлено: Victor Yang, 03.08.2020 - 15:56]